‘Risonanze d’arte’al museo diocesano

Venerdì alle 17.30, al museo diocesano di Sarzana, prenderà il via ‘Risonanze d’arte’, un ciclo di eventi dedicato all’incontro tra musica e arti visive a cura dell’associazione ‘Incanto Armonico’ e del museo diocesano. Il primo e il secondo evento (programmati appunto per il 15 e per il 29 settembre) sono intitolati “Tempo barocco, spazio contemporaneo” e saranno entrambi dedicati al tema della contaminazione tra le arti di epoche e generi differenti. La parte musicale sarà a cura dell’ensemble ‘Vox continua’: Maria Chiara Di Benedetto, Simone Emili, Matilde Leonardi, Emanuele Menconi, con l’accompagnamento di Sergio Chierici. La rassegna è organizzata con la collaborazione del Comune e finanziata grazie ai fondi ottenuti da quest’ultimo nell’ambito del bando del Ministro dell’Interno per le città d’arte nel 2022.