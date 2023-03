Riqualificazione green delle scuole Primaria di Nave a basso consumo Un investimento da 500mila euro

Anche la scuola primaria di Nave verrà riqualificata e soprattutto diventerà più "green" ovvero attenta al risparmio energetico seguendo così il piano di interventi che sta già interessando diversi edifici scolastici cittadini. Il Comune di Sarzana infatti ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento dedicato all’edificio del quartiere adottando il progetto presentato dell’ingegnere Jonata Arrighi che prevede un investimento complessivo di 565 mila euro euro. Una cifra considerevole finanziata grazie al bando dei Ministeri dell’interno e economia che l’ente sarzanese si è aggiudicato nel 2021. Il contributo è poi confluito tra quelli finanziati dall’Unione Europea con contributo Pnrr. L’approvazione del progetto comporterà adesso l’apertura della gara, indetta dalla stazione appaltante della Provincia della Spezia, entro 30 giorni per poi affidare l’intervento che consiste nel miglioramento dell’efficientamento energetico. "Un nuovo finanziamento – ha spiegato la sindaca Cristina Ponzanelli – ottenuto attraverso un percorso amministrativo serio e credibile, come quelli che abbiamo costruito negli ultimi quattro anni. Il nostro obiettivo è quello di avere scuole più efficienti e più sicure per i nostri ragazzi, risparmiando in termini energetici e di costi di gestione e investendo peraltro in un settore come quello della green economy che rappresenta una filiera essenziale per il futuro. Con interventi come quello nel complesso di Nave vogliamo assicurare l’efficienza energetica di tutto l’edificio per il lungo periodo, assicurando anche ai ragazzi condizioni più vivibili nelle loro ore a scuola e lanciando anche un messaggio sugli stili di vita sostenibili e sulla necessità di porre sempre maggiore attenzione alle tematiche del risparmio energetico". La scuola primaria del quartiere di Nave diventerà, una volta completato il quadro degli intervnti, un edificio "N-Zeb" ovvero a consumo di energia quasi a zero. Oltre all’efficientamento energetico verranno apportate diverse migliorie anche in termini di acustica che andranno a migliorare la qualità dell’accoglienza.