Riqualificazione delle strutture sportive

Dopo le nuove luci al campo sportivo sono arrivati anche i seggiolini per la tribuna della palestra di via Maestà che oltre agli studenti della scuola don Lorenzo Celsi opita anche le attività delle società sportive del Comune di Ameglia. Un passo avanti dunque nei progetti mirati alla riqualificazione delle strutture comunali a partire dall’impianto da calcio della "Ferrara" che è stato dotato di un nuovo impianto di illuminazione con luci al led che era inserito nel progetto di riconversione energetica iniziata nel 2022. La sostituzione delle luci sulle torri faro consentirà oltre a una migliore visibilità nelle gare e allenamenti serali anche una riduzione del costo dei consumi. Il piano di ammodernamento, portato avanti dal consigliere con delega allo sport Maurizio Moruzzo ha interessato anche la palestra di via Maestà che è stata completata con l’acquisto della porzione di tribuna mancante per gli spettatori, con un costo di 1.500 euro.

"Questi ulteriori investimenti – ha spiegato Moruzzo – consentiranno un migliore utilizzo e accoglienza negli impianti sportivi e grazie al risparmio energetico anche una sostanziosa riduzione di energia elettrica che permetterà di effettuare ulteriori investimenti nelle strutture sportive amegliesi".

Nella foto: il consigliere comunale di Ameglia con delega allo sport Maurizio Moruzzo