Riprendono i lavori sul raccordo: "Come potremo spostarci, volando?". Crescono i mugugni dei pendolari

Lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza vicino alla galleria di Fresonara per migliorare la viabilità sulla bretella e potenziare la sicurezza del tratto. Croce e delizia per i pendolari. Gli interventi su questo tratto autostradale che rappresenta una risorsa irrinunciabile anche in termini di viabilità locale – interventi che si sono susseguiti numerosi negli ultimi anni – non sono mai un fatto che lascia indifferenti, soprattutto i tantissimi residenti della Val di Magra che già quotidianamente si ritrovano ingessati dall’imbuto di Buonviaggio e che come alternativa valutano di percorrere il raccordo, soprattutto nelle ore di punta.

I lavori annunciati, con inizio lunedì 13 novembre, riguarderanno due campate del viadotto Prati, in direzione Santo Stefano, per una lunghezza di circa 70 metri. Gli interventi programmati da Salt richiederanno la chiusura della corsia di sorpasso sulla carreggiata est, senza però la necessità di inserire scambi di carreggiata. Il termine dei lavori per questo lotto di interventi sulle barriere di sicurezza, parte del più ampio progetto di sostituzione degli spartitraffico, è previsto per domenica 3 dicembre.

L’informazione di un ennesimo intervento da lunedì 13 novembre fino al 4 dicembre, che riguarderà la nuova fase dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza sull’A15, ieri mattina ha scatenato una catena di ‘mugugni’. Molti hanno contattato il nostro giornale per protestare. Quella di ritrovarsi alle prese con nuove code e ulteriori ritardi è più che una preoccupazione per gli automobilisti: è una certezza che li attanaglia in un momento in cui la viabilità della vallata del Magra, condivisa in punti nevralgici con i mezzi pesanti, resta ancora uno dei nodi cruciali che non trovano risoluzione. "Ci mancava anche questa – commentano in molti –. Come facciamo, voliamo?".

Nel diffondere la comunicazione di Salt del prossimo inizio lavori, l’assessore regionale Raul Giampedrone assicura che l’impatto sulla fluidità del traffico non sarà consistente e soprattutto che non ci saranno ripercussioni sulle festività natalizie visto che la conclusione dell’intervento è prevista a inizio dicembre. "I lavori procedono secondo il piano degli interventi stabilito grazie al confronto avviato da Regione Liguria con Salt, in accordo con i comuni di Spezia, Santo Stefano Magra e Vezzano – spiega l’assessore e Giampedrone –. L’intervento non richiederà un cambio di carreggiata e, chiudendo il cantiere il 4 dicembre, si eviterà di impattare sul traffico in occasione del ponte dell’Immacolata e delle festività natalizie".

Nelle prossime settimane, ha aggiunto l’assessore, sarà sempre stretto il contatto con Salt e gli enti locali interessati per condividere i prossimi passi di questo ampio progetto.

Cristina Guala