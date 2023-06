Ripavimentati i percorsi antichi di via S. Giorgio

Taglio del nastro, sabato scorso, per le nuove pavimentazioni del rione San Giorgio a Vezzano Inferiore. Sono infatti stati ultimati i lavori di riqualificazione dei percorsi storici pedonali di via San Giorgio fino all’innesto con la piazzetta e di completamento di via Cornia. L’intervento era stato affidato il 29 agosto dell’anno scorso alla ’Costa Francesco srl’ per un importo complessivo di circa 200 mila euro, cifra quasi totalmente finanziata sui fondi regionali per gli interventi di rigenerazione urbana. Si è proceduto al risanamento conservativo dei percorsi e, ovviamente, anche al miglioramento dei sottoservizi.

"L’amministrazione – riferisce l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Sabrina Flotta – ha a cuore la conservazione e valorizzazione del territorio vezzanese sia per migliorare la vita quotidiana dei residenti sia per un turismo culturale e a breve sarà presentata in Regione la richiesta per cofinanziamento dell’ampliamento del parcheggio della Fontanazza situato nello stesso ambito di rigenerazione urbana sempre con bando del piano regionale 2023 e saranno affidati incarichi per progetti simili anche in altre frazioni del territorio".

Sabato scorso, dunque, il sindaco Massimo Bertoni ha tagliato il nastro in piazza San Giorgio, presente la popolazione. Nelle parole di inaugurazione la soddisfazione dell’amministrazione comunale per l’obiettivo raggiunto: "Ringraziamo l’assessorato all’urbanistica della Regione Liguria, il progettista architetto Massimiliano Alì, la ditta Costa Francesco srl e i nostri uffici".