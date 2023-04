Ripa, una discarica a cielo aperto M5S: "Fate rimuovere quei rifiuti"

Una barca colma di rifiuti e pezzi meccanici di vetture sparsi ovunque lungo la strada della Ripa. Addirittura un motore, parti di ricambi di auto e contenitori di platica. A immortalare con uno scatto il cumulo di rumenta è stato il gruppo consiliare del Movimento dei Cinque Stelle del Comune di Vezzano dopo aver raccolto la segnalazione di alcuni cittadini ed essere andati personalmente sul posto per assincerarsi della situazione. E lo stato di degrado è apparso lampante. "L’area è quella del cantiere provinciale dell’arteria che si trova dopo la seconda galleria e all’interno della sbarra che la delimita. – hanno sottolineato – Abbiamo potuto constatare la presenza di una barca ricolma di rifiuti provenienti presumibilmente da un’autofficina dismessa, vista la presenza di pezzi riconducibili ad auto e camion. Ci chiediamo, visto il luogo ad altro traffico veicolare, se la vigilanza urbana e la vigilanza provinciale ne avessero verificato la presenza".

Il Movimento Cinque Stelle chiede, nel contempo, un intervento di rimozione dei materiali abbandonati. E in una interrogazione presentata dal consigliere comunale Tiziano Pucci rivolta al sindaco Massimo Bertoni e al consigliere Daniele Tintori con delega alla Cura e decoro del territorio chiede di sapere – "Se l’amministrazione comunale ha segnalato all’amministrazione provinciale lo stato di fatto e se è stata emessa un’ordinanza per eliminare il cumulo di materiali e inoltre se sono previsti interventi di sicurezza e controllo predisponendo una idonea sbarra dotata di chiusura e la collocazione di telecamere per monitorare l’area e punire i responsabili degli abbandoni"