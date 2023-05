Rinviate “Sapori“ e camminata

Il maltempo ha annullato l’iniziativa "Sapori della Val di Magra" in programma da oggi a domenica ad Ameglia. Gli organizzatori dell’ associazione Punto Zero vista l’incertezza del meteo per non compromettere la qualità dell’evento di promozione delle tipicità locali, abbinata a manifestazioni artistiche, ha deciso il rinvio. Per la seconda volta è stata sospesa anche la camminata sui sentieri della Resistenza prevista per domani, curata da Anpi e patrocinata dal Comune di Luni. Dopo il rinvio della prima data i promotori hanno preferito non rischiare tenendo conto del particolare percorso