Rimossa la tettoia del circolo Arci

Inutile evidenziare che l’approvazione del progetto di rigenerazione urbana del borgo di Marinella da parte del consiglio comunale abbia suscitato grande soddisfazione all’interno della Marinella spa, che quel progetto l’ha fortemente voluto e commissionato. La società in liquidazione, tuttavia, proprio ieri mattina ha deciso di procedere con i lavori relativi alla messa in sicurezza del borgo a seguito degli eventi atmosferici del 18 agosto. La ditta incaricata dalla società ha rimosso la tettoia del circolo Arci di Marinella – che è stato momentaneamente chiuso per consentirne lo smontaggio – divenuta fatiscente e pericolante a seguito della tempesta estiva. Successivamente si procederà con l’installazione di una nuova tettoia, dal momento che quella appena rimossa non è più utilizzabile. Nel frattempo, Massimo Caratozzolo, assistente dei liquidatori della Marinella Spa, fa sapere che la società sta procedendo con la riqualificazione di diversi appartamenti siti nell’area di loro competenza, tra cui proprio quello posto al piano superiore dell’arci di quartiere. "La fase di abbattimento dei pini classificati in categoria d è terminata – ha spiegato Caratozzolo – e presto i tronchi verranno ridotti in cippato. Proprio domenica qui a Marinella si festeggerà il carnevale e speriamo che quel momento di allegria e condivisione possa essere il simbolo della ripresa di questo meraviglioso borgo. Siamo molto contenti del lavoro dell’amministrazione Ponzanelli che si sta impegnando attivamente per risolvere le criticità di Marinella e si è mostrata collaborativa nei nostri confronti".

Elena Sacchelli