Riflessione e pizza con le famiglie

Per sabato 1° marzo l’ufficio diocesano Pastorale Famiglia e Vita organizza, nell’oratorio della parrocchia Immacolata Concezione a Romito Magra, il terzo e ultimo incontro di riflessione sul tema del Giubileo, visto nell’ottica familiare. Il tema è “Famiglia, abbraccia la speranza”. La riflessione sarà guidata da Loredana e Gaetano Di Bilio, coppia di sposi operatori della Pastorale diocesana. Previste anche attività guidate per i bambini. In programma, oltre alla riflessione spirituale, una “pizzata” per rinforzare le amicizie. Seguiranno, dopo un momento di gioco per tutti, la tradizionale pentolaccia di Carnevale per i bambini e una tombola per tutti. Chi vuole può venire mascherato. Ritrovo a Romito alle 17, riflessione spirituale alle 17.30, pizzata alle 20, pentolaccia e tombolata a partire dalle 20.45. Prenotazione al 351 5042844 domani.