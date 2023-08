Ricovero a Sarzana: infezione ma ancora nessuna chiamata

Dovrebbe essere in reparto per curarsi dall’infezione ma ancora non ha ricevuto la chiamata nonostante i referti parlino chiaro e la situazione sia urgente. A più riprese ha segnalato la necessità delle visite ma intanto aspetta una chiamata dall’ospedale il sarzanese molto conosciuto Tobia D’Ambra che a fine luglio ha ricevuto la diagnosi effettuata dal reparto infettivologo dell’ospedale cittadino San Bartolomeo. "A maggio di un anno fa–spiega Tobia D’Ambra – ho avuto una grossa ulcera alla gamba destra dovuta a una mia errata somministrazione di farmaci coagulanti. Dopo il ricovero sono stato inviato alla chirurgia vascolare di Spezia e dagli accertamenti eseguiti è risultato che la mancata guarigione era dovuta all’occlusione delle arterie della gamba. Pertanto mi hanno sottoposto a due operazioni per inserire degli Stent e facilitare l’afflusso del sangue". A distanza di 15 mesi però la ferita è ancora aperta. "I medici del vascolare – continua Tobia D’Ambra – che mi hanno in cura da tutto questo tempo con visite periodiche sospettando che l’ulcera potesse essere infetta mi hanno sottoposto a tampone che è stato analizzato dal laboratorio con il risultato della presenza di ceppi resistenti agli antibiotici generici. Il reparto del San Bartolomeo da me sollecitato non mi ha però ancora contattato nonostante l’urgenza. Certo sono consapevole che la nostra sanità non è tutta così a riprova del fatto che in questi 15 mesi ho riscontrato la professionalità e l’efficienza del reparto di chirurgia vascolare di Spezia e la umanità di tutto il personale". Ma in questo caso...