“Ricordi di donne“ in scena alla ex Vaccari

In occasione della giornata nazionale della salute della donna, che si celebrerà ufficialmente il 22 aprile, oggi pomeriggio alla sala ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano Magra va in scena a Santo Stefano va in scena lo spettacolo dal titolo "Ricordi di donne". L’evento in programma alle 17.30 è patrocinato dal Comune di Santo Stefano Magra, dalla Consulta provinciale femminile della Spezia, dall’Azienda sanitaria Asl 5, Soroptimist International e Its "Cappellini Sauro" della Spezia, e si inserisce all’interno del progetto "Scatti di mare" sostenuto da Fondazione Carispezia, nato dall’esperienza lavorativa di alcune operatrici della Sanità Pubblica della Spezia durante la seconda ondata pandemica. Lo spettacolo teatrale, oltre alla recitazione, si compone anche di una parte musicale a cura dell’orchestra "Suonare come Parlare", Scuola Suzuki Sarzana & Scuola Abreu Aulla, cui prenderanno parte, tra gli altri, i musicisti di fama internazionale Elisa Citterio, Felix Deax e Angela Citterio. L’ingresso è libero.