Il progetto “La pista di Pietro”. Riciclo delle scarpe in gomma, rinnovato l’accordo con Eso

Castelnuovo Magra, 14 ottobre 2023 – L’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra ha rinnovato per la seconda volta, con determinazione 151 del dirigente del settore tecnico, l’accordo quadro sottoscritto con Eso Società Benefit arl di Opera, nel milanese, per il servizio di raccolta differenziata delle scarpe di gomma usate, per consentirne il riciclo sotto forma di granuli da utilizzare per la costruzione di pavimentazione antitrauma per parchi giochi. L’iniziativa rientra nella fattispecie di Green pubblic procurement: la pavimentazione proveniente dalla raccolta differenziata delle scarpe rientra negli approvvigionamenti che una pubblica amministrazione può annoverare fra gli acquisti verdi.

L’accordo quadro era stato approvato dalla giunta nel gennaio 2020, sulla base del progetto presentato dalla Eso, a fronte del vantaggio, per il Comune, di poter realizzare pavimentazione antitrauma per parchi giochi e per una pista di atletica denominata “La pista di Pietro”. Eso, infatti, fornisce gratuitamente i granuli provenienti dal riciclo della gomma per la pavimentazione nelle aree individuate dall’amministrazione. Il servizio di raccolta differenziata delle scarpe di gomma avviene attraverso tre Esobox distribuiti sul territorio, che vengono svuotati ciascuno due volte l’anno, e prevede, a carico del Comune e a favore di Eso, un canone annuo di 1800 euro Iva compresa a titolo di rimborso sui costi sostenuti per la fornitura dei contenitori Esobox e per la pubblicizzazione dell’iniziativa più altri 2.329 euro per il ritiro del materiale. L’iniziativa – sottolinea l’ufficio tecnico – ha avuto un riscontro più che positivo da parte dei cittadini, ragione per cui è stato deciso di rinnovare il progetto per un altro anno.

Le scarpe, esclusivamente di gomma tipo quelle utilizzate per l’attività sportiva, possono dunque essere ancora conferite nei contenitori dislocati sul territorio. La metratura di tappeti di gomma di cui il Comune può usufruire è ovviamente proporzionata al quantitativo di scarpe raccolto.