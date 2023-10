Riccardo Bertone salutato oggi a Sarzana

La città saluterà oggi Riccardo Bertone. Tantissime le testimonianze di cordoglio arrivate in queste ore ai cari del cinquantenne sarzanese che si è spento sabato all’ospedale Sant’Andrea di Spezia. La mamma Edda, papà Domelino, il fratello Nico, l’adorata nipote Michela e le cognate nel ringraziare tutti gli amici e conoscenti che condivideranno oggi alle 15.30 alla chiesa del Carmine il loro dolore hanno chiesto di non portare fiori. Nel ricordare "Ricky" e la sua generosità hanno suggerito di devolvere le offerte all’associazione Odv Comitato "Perioli" per contribuire alla ricerca. La cerimonia funebre verrà officiata alla chiesa di Nostra Signora del Carmine a pochi passi da casa di Riccardo e di fianco alla pista di pattinaggio che lo ha visto muovere i primi passi da giocatore di hockey.