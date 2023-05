Riapre il portico dell’ex Laurina Transazione tra Comune e società “Sì” al diritto pubblico di passo

di Anna Pucci

Tanto tuonò che alla fine... è tornato il sereno. Almeno nei rapporti tra amministrazione comunale e Laurina srl che, dopo aver fatto ricorso alle carte bollate, hanno infine raggiunto un accordo transattivo per stabilire in termini espliciti e definitivi lo status giurico del portico dell’ex hotel che si affaccia su piazza San Giorgio. Rinunciando ai procedimenti giudiziari avviati, civile e amministrativo, a spese compensate.

In sintesi, la buona notizia è che già la prossima settimana dovrebbero essere rimossi gli infissi che da quasi un anno impediscono il pubblico passaggio nel loggiato. Nei giorni scorsi, infatti, il rappresentante della Laurina, Giuseppe Miranda, e la dirigente comunale del settore patrimonio , Valentina Chiavacci, hanno firmato l’atto con cui la società – ferma restando la proprietà privata dell’area – riconosce l’esistenza di un diritto pubblico di passo sotto il portico e si impegna a rimuovere le tamponature e a eliminare le barriere architettoniche nell’accesso da via Gori. Da parte sua l’amministrazione riconosce alla società, in quanto proprietaria dell’area, il diritto di collocare nel porticato arredi funzionali alle attività commerciali che troveranno sede nell’edificio, senza che per questo debba essere pagato suolo pubblico. Ovviamente, senza che venga intralciato il passaggio pedonale.

Si chiude così, con ampia soddisfazione dell’amministrazione, una vicenda esplosa il 24 maggio dello scorso anno quando, con sorpresa, i sarzanesi si ritrovarono il portico Laurina sbarrato da infissi in alluminio che avrebberodovuto essere completati con vetrate. Un evento che catalizzò i mugugni dei cittadini e della politica: danno estetico a parte, la cosa fu vissuta come un affronto, una ferita alla memoria collettiva che da sempre individuava nel portico un luogo di ritrovo e libero passaggio. Fioccarono le polemiche, con scambi di accuse tra l’amministrazione in carica, di centrodestra, e esponenti di quella precedente, di centrosinistra.

Per farla breve, saltò tra l’altro fuori che nel 2021 la società Laurina aveva presentato al Comune una richiesta di parere preventivo sull’eventuale destinazione a uso pubblico del portico e la prospettiva di inglobarlo all’uso privato, richiesta che non ebbe risposta. Il 15 aprile 2022, Laurina srl depositò la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) avvertendo il Comune dell’intenzione di chiudere il portico: passati i 30 giorni di silenzio assenso, iniziò i lavori. Il 26 maggio 2022 il dirigente dell’ufficio tecnico Giovanni Mugnani comunicò alla Laurina l’avvio del procedimento per far valere la servitù di uso pubblico e far rimuovere la chiusura. Il 12 agosto la giunta diede mandato all’avvocato civico di avviare le procedure giudiziarie per il riconoscimento del pubblico uso del portico. Sul punto la maggioranza volle e ottenne anche una delibera di consiglio comunale. La società Laurina, da parte sua, si è opposta alle azioni del Comune, rivendicando il diritto alla chiusura. Insomma, un vespaio.

Un anno di polemiche e recriminazioni, insomma, soprattutto in termini politici. Tutto superato, a dieci giorni dal voto, dalla transazione.