Riapertura a doppio senso Il ponte della Colombiera a un passo dalla svolta

Finalmente ci siamo. La riapertura del ponte della Colombiera a doppio senso di marcia è questione di ore ma anche di... pioggia. Nella giornata di ieri la ditta ha provveduto all’asfaltatura della carreggiata e salvo imprevisti il cantiere dovrebbe smontare nel tardo pomeriggio di oggi o domani. Ma il traguardo dell’intervento iniziato a ottobre sembra a un passo. Non è stato comunque semplice portare a termine l’operazione prevista da Anas gestore della Ss 432. Dopo l’asfalto dovrà essere disegnata la segnaletica che resterà gialla a indicazione lavori ancora in corso che si svolgeranno al di sotto del ponte e non ostacoleranno il transito a doppio senso. Resteranno ancora validi due divieti: quello del transito ai mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate e l’utilizzo della pista ciclopedonale sul lato mare. Per entrambi bisognerà attendere il via libera dei tecnici Anas al termine delle operazioni iniziate a ottobre.

Ma in che cosa sono consistiti gli interventi? Dopo le verifiche effettuate la scorsa estate sono venuti alla luce alcuni difetti sulle saldature dei giunti riconducibili non all’usura per cui è stato deciso di procedere a un controllo di tutta la struttura. La Sac Costruzioni di Torrecuso ha proceduto all’irrigidimento delle travi principali e al ripristino delle saldature all’intradosso dell’impalcato. Un intervento che ha inizialmente diviso sulla dinamica di esecuzione. Si era parlato della chiusura totale del transito, contro la quale si era espresso il Comune di Ameglia, arrivando al senso unico alternato disciplinato prima dal semaforo poi su considerate le code chilometriche si è arrivati alla presenza dei movieri. La prospettiva di un’estate in queste condizioni ha tenuto tutti in allarme. Dalle iniziali previsioni di riapertura fissate al 23 luglio si era passati ai primi di giugno e adesso, tempo permettendo, il via libera al transito sulle due corsie di marcia dovrebbe scattare questa sera o al massimo nella giornata di martedì.

Massimo Merluzzi