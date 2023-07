Riaperto il parco di via Porcareda: la caduta di un ramo ferì un operaio. Solo quest’area è sotto sequestro

Arcola, 25 luglio 2023 – E’ stato riaperto al pubblico il parco polivalente di via Porcareda ma resta inagibile e transennato, poiché posto sotto sequestro dalla Procura della Spezia, lo spazio dove il 20 giugno un ramo frusta colpì violentemente un operaio in pausa pranzo. E’ trascorso poco più di un mese da quando nel parco polivalente di Arcola un uomo residente a Luni, seduto ad un tavolo a mezzogiorno con i colleghi, venne colpito all’improvviso dal ramo di un pino. Risultato subito gravissimo venne trasportato in Rianimazione al nosocomio di Genova dove è rimasto per le cure causate dall’impatto del ramo frusta. Per fortuna da giorni l’uomo è in fase di miglioramento.

Il giorno dell’incidente il parco venne subito chiuso al pubblico per consentire gli accertamenti sull’albero da cui si era distaccata una fronda, apparentemente in modo inspiegabile per assenza di vento e pioggia. Sono quindi da accertare le cause per cui un ramo dell’alto pino, quello più vicino alla cancellata di ingresso, un grosso fusto, alla vista senza segni di malattia, si sia lacerato e abbia colpito l’uomo in pausa pranzo con i colleghi, rimasti indenni dall’incidente. Quanto accaduto ha convinto subito il Comune di Arcola a vederci chiaro mettendo in pratica un sopralluogo sulle condizioni arboree del territorio. Infatti l’amministrazione arcolana ha nominato un’agronoma per le valutazioni sulla vegetazione, non solo del parco dove era avvenuto lo schianto, ma anche su tutti gli arbusti a fronte strada e quindi in condizioni di potenziale pericolo per la cittadinanza. L’amministrazione, in seguito alle indicazioni fornite dalla ricognizione sul territorio, ha predisposto il taglio di alcuni alberi sul ciglio delle strade e che potevano diventare pericolosi.

Il parco al Ponte, prima totalmente chiuso, in seguito riaperto dal lato dove era stata inaugurata pochi giorni prima dell’incidente, una nuova struttura sportiva, ora è di nuovo accessibile per più di metà dell’area, da via Porcareda: lo spazio antistante l’attività ricettiva, con ingresso dal cancello adiacente e l’area giochi che è priva di alberatura. Di nuovo fruibile ma resta ancora preclusa quindi per accertamenti l’area dove insistono i pini. quella raggiungibile dal parcheggio del supermercato.

Intanto le indagini fanno il loro corso, la perizia stabilirà le cause del distacco del ramo. L’amministrazione comunale di Arcola si è affidata ad un legale per essere assistito nella fase preliminare.

Cristina Guala