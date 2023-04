Reti irrigue più efficienti e moderne Progetto da un milione del Lunense

Un milione di euro per indirizzare l’acqua nella piana di Luni e Santo Stefano Magra e dare una risposta alle esigenze degli agricoltori e coltivatori. La necessità di incrementare le risorse idriche per far fronte alle carenze che sono ormai una costante dell’estate ha trovato in sintonia le amministrazioni comunali e il consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense. Grazie ai finanziamenti intercettati dagli enti relativi ai fondi Psr 4.3 2014-2022 potrà essere tradotto in pratica l’adeguamento delle vecchie reti irrigue adattandole alle nuove tecnologie a pressione e, come specificato nel progetto redatto dall’ingegnere Andrea Bernava, individuando grazie alla collaborazione degli uffici comunali anche le zone di reale necessità proprio per ottimizzare il consumo.

A Santo Stefano il progetto riguarda l’ammodernamento della rete conosciuta come la ’zona franca’ ovvero il tratto le quale ancor prima della nascita del Canale Lunense (oltre 100 anni fa) il Comune d azionava due vecchi mulini di proprietà con acqua derivante dal fiume Magra convogliata nella Gora dei Mulini. Per regolare le competenze intervenne nel 1931 il prefetto della Spezia identificando la zona franca esterna all’area gestita direttamente dal Consorzio. Una rete idrica vecchia e da riqualificare grazie al finanziamento e alla competenza del Canale Lunense.

A Luni l’obiettivo condiviso con il Canale Lunense è invece la ristrutturazione dell’impianto di irrigazione che, dal torrente Parmignola, in località San Martino, alimenta la parte agricola posta a monte del Canale Lunense dove fino agli anni Quaranta erano in funzione i mulini. Il sistema va ottimizzato proprio per far fronte ai problemi causati dai prolungati periodi di siccità.

m.m.