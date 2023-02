Respirare in sicurezza nello spazio Le idee di un giovane astrofisico

C’è il giovane vezzanese Lorenzo Moretti, 23 anni, nel team LoveInSpace che, dopo il primo premio all’ActinSpace a Torino, è stato selezionato ai primi posti della finale internazionale a Cannes con un progetto unico dal titolo “Breathe Safely in Space”. Il giovane astrofisico con il suo gruppo ha proposto un progetto che è stato considerato tra i cinque più interessanti al mondo per l’innovazione tecnologica in campo spaziale.

"Tutto è nato a Torino – spiega Moretti – quando io e un altro ragazzo che studia con me ‘Astrophysics and Cosmology’ a Bologna abbiamo deciso di partecipare all’ hackathon dal titolo ActInSpace promosso e sponsorizzato da Esa, l’agezia spaziale europea e Cnes, il centro di studi spaziali francese". Il format generale di questa competizione è quello di scegliere una challenge tra una trentina in totale, sviluppare una soluzione in 24 ore, non-stop, e poi presentarla ad una giuria di esperti che ne valuta l’attuabilità per, nel migliore dei casi, creare una vera e propria startup.

Quest’anno, il tema dell’hackathon è stato lo spazio: "Quello che abbiamo fatto noi – prosegue Lorenzo – è stato presentare un progetto riguardante la santificazione dell’aria attraverso l’utilizzo di Led UV-C ovvero, attraverso la cosiddetta radiazione ultravioletta germicida. La challenge che abbiamo scelto prevedeva l’implementazione e l’applicazione all’ambito spaziale di una tecnologia già reperibile sulla Terra. Sostanzialmente noi abbiamo proposto di usare questi Led all’interno di una cavità ottica altamente riflettente per il filtraggio di aria contaminata da virus, patogeni e funghi in modo inattivare determinate sequenze geniche nel Dna dei patogeni affinché non si possano più replicare e, quindi, essere infettivi".

Lorenzo Moretti, che ha seguito gli studi scientifici al liceo Parentucelli di Sarzana, si è appassionato di fisica dopo aver letto il libro di Carlo Rovelli “La realtà non è come appare”. "Ho istantaneamente sentito la necessità di sapere di più su come funziona l’Universo – racconta – dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, e ho deciso di iscrivermi a Fisica a Bologna e poi, conclusa la triennale alla magistrale internazionale in Astrophysics and Cosmology". E il futuro si prospetta un successo: "Adesso ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo al progetto con il sostegno dell’incubator I3P di Torino per circa tre mesi, con l’obiettivo di patentare il sistema e creare una vera e propria startup".

