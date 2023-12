Natale amaro ad Arcola, rubati i regali dei bambini: “Che pena”

Arcola (La Spezia), 21 dicembre 2023 – Ormai non c’è più rispetto per nulla, neppure per la gioia che porta Babbo Natale. Mirna Bianchi, impiegata del Comune di Arcola, ogni anno, ormai da tanti anni, lascia che il cancello del suo giardino al Ponte di Arcola diventi il ‘muro delle letterine per Babbo Natale". I bambini che lo sanno, lasciano le letterine, Mirna compra loro un pensierino e a sua volta lo appende al cancello. Così che i piccoli, mentre vanno a scuola la mattina, che è proprio lì vicino e c’è anche la Mondoteca dove i ragazzini il pomeriggio fanno attività di doposcuola, possano trovare un dono. Un gesto encomiabile, certo Mirna non esaudisce i desideri dei bambini descritti nelle letterine, dove la fantasia li porta a volere doni anche molto costosi, ma ugualmente, per come può, acquista un regalino per tutti, e quest’anno erano ben settanta. Qualcuno ne ha fatto man bassa, portandoseli via tutti, con un atto spregevole, anche lasciando tutte le carte per terra.

La donna è molto amareggiata, ce lo racconta la collega e amica Daniela Tresconi: "Ogni anno Mirna allestisce un bellissimo angolo di Natale con la cassetta delle letterine, oltre 70 bambini lasciano i loro desideri in quella cassetta e lei prepara una risposta per ciascuno, acquistando un piccolo dono nominativo che i bimbi possono ritirare uscendo da scuola. Qualcuno invece ha rubato tutti i regali, pensando di trovare chissà quale oggetto di grande valore. Che pena". La signora Mirna, seppur amareggiata, una cosa del genere in tanti anni non era mai successa, non ha perso il suo entusiasmo , sempre impegnata ad aiutare gli altri, ha lasciato un messaggio ai piccoli che passando di lì non hanno più visto i loro doni, di continuare a lasciare i propri pensieri e due parole sono indirizzate anche ai responsabili del furto: "Babbo Natale vi ha visto rimettete i regalini al loro posto e io li restituirò ai bambini".

Mirna non si risparmia con pillole di felicità neanche a Pasqua. Ha sempre allestito, tutto fatto con le sue mani, un angolo del suo giardino con un grande coniglio per la gioia dei piccini, ai quali sarà difficile da mandar giù che qualche ‘cattivo’ ha rubato i loro doni. In molti da tutta Arcola stanno manifestando solidarietà alla donna, proponendo di ricomprare con una colletta tutti i regali che sono stati rubati e anche di più.