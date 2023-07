Rassegna Teatrika Tutte le premiazioni dal miglior attore alla compagnia teatrale

La compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese ha vinto la sedicesima edizione della rassegna nazionale "Teatrika" organizzata dalla Compagnia degli Evasi all’area spettacoli del centro sociale di Castelnuovo Magra. Due settimane di successo che hanno riscosso un gradimento di pubblico che ha superato i primati delle passate edizioni assesitandosi a una media di 439 spettatori a serata per oltre 4 mila nei 9 appuntamenti. Il primo premio del concorso è andato allo spettacolo "Nove giorni" di Massimiliano Giacometti che si è aggiudicato anche il premio al miglior spettacolo rilasciato dalla Giuria dell’Università Popolare di Castelnuovo Magra. Il premio al miglior spettacolo assegnato dalla giuria giovani composta da 24 alunni delle scuole secondarie di 1° grado è stato vinto dallo spettacolo "Andy e Norman" di Neil Simon, messo in scena dalla Compagnia a Ufo, l’attore Mattia Salini ha ricevuto una menzione speciale dalla giuria ufficiale. Il premio al "Miglior Spettacolo gradimento del pubblico" rilasciato dagli spettatori che ogni sera hanno compilato le schede di voto, è andato a "Prestazione occasionale" della Compagnia Futura Teatro di Firenze, con la media voto di 9,49. Paolo Gualtierotti ed Enrico Guerrini si sono aggiudicati il miglior allestimento scenografico per lo spettacolo "Le parole del Re" di Marco Balma, messo in scena dalla Compagnia Pinguini Theater di Firenze.

Il premio al "Miglior attore" è stato assegnato ex aequo a Michele Cimmino per il personaggio di "Enzo" nella commedia "Prestazione occasionale" e a Pietro Venè per il personaggio di "Lionel" nello spettacolo "Le parole de Re". Alessio Colucci si è aggiudicato la miglior regia con "Prestazione occasionale". Sono inoltre state assegnate dalla Giuria tecnica ufficiale quattro menzioni speciali agli attori, Cristina Bacci interprete del personaggio di "Elisabetta II" , e Fulvio Ferrati per il personaggio di "Albert" nello spettacolo "Le parole del re" della Compagnia I Pinguini Theater; a Mattia Salini interprete del personaggio di "Andy" nello spettacolo "Andy e Norman" della Compagnia a Ufo, e a Renato Cavallero interprete del personaggio del "figlio" nello spettacolo "Nove giorni" della Compagnia Teatro Villaggio Indipendente. La iuria ufficiale di Teatrika, composta da Sabrina Battaglini, dall’assessore Katia Cecchinelli, Alina Lombardo, Francesca Bella e Orianna Fregosi di Ori Cultural Projects.

Massimo Merluzzi