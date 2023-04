Rassegna ’Su il sipario’ Teatro, musica, cinema 7 eventi in cartellone L’omaggio a Milva

La ceramica Vaccari di Ponzano Magra riapre i battenti alla rassegna teatrale aggiungendo, rispetto alla prima edizione, anche cinema e concerti che prendono il via stasera, sabato primo aprile, alle ore 21 con lo spettacolo dedicato a Milva. Il Comune di Santo Stefano Magra ha presentato la seconda edizione della rassegna "Su il Sipario", che andrà in scena dal 15 aprile al 26 maggio, organizzata con la collaborazione dell’ex assessore comunale Gennaro Giobbe e la Compagnia La Corte di Spezia. La rassegna è intitolata a Cesare Orsini, poeta ponzanese del Cinquecento. In calendario sono previsti sette spettacoli, tutti a ingresso libero, che si terrano alle 21.15 alla sala ex opificio calibratura della Vaccari di Ponzano.

In questa edizione oltre alle rappresentazioni teatrali sono previsti due incontri musicali e due proiezioni di film. "Abbiamo deciso di allargare l’offerta culturale – ha spiegato l’assessore alla cultura Paolo Ruffini – coinvolgendo artisti locali e compagnie di teatro di livello nazionale e ci aspettiamo di ripetere il grande successo ottenuto l’anno scorso". La rassegna teatrale "Su il Sipario" si apre sabato 15 aprile con la Compagnia "CLAT" di Ancona che proporrà "Oh mio Dio!" di Anat Gov, Regia di Diego Ciarloni. Sabato 22 aprile nuovo appuntamento con la Compagnia "Indisciplinati" di Genova con "Pagine strappate" di Aldo Cirri regia di Damiano Fortunato. Sabato 29 Compagnia "L’Accadente" di Lucca con "Intermezzo in La minore", regia di Luca Brozzo.

A maggio, sabato 6, si parte con la Compagnia "Mirpò" di Spezia con "Series" di Guglielmo Perez. Quindi sabato 13 "Pullecenella & C" di Spezia con "Napoli Milionaria", di Eduardo De Filippo e regia di Ernesta Manselli. Sabato 20 maggio ad andare in scena sarà la Compagnia delle Muse di Cremona con "Mille volte tua" di Letizia Sperzaga e regia di Manuela Soffiantini. La rassegna si chiude venerdì 26 ancora in chiave spezzina: la compagnia "La Corte" presenta "Prove di teatro" di Maria Grazia Chilosi. La parte musicale si apre sabato 1 aprile con l’associazione Petali di Stelle di Spezia in "Me la canto e me le suonano", giovedì 27 il gruppo musicale Napulitansong propone un concerto di musica napoletana a cura dell’associazione culturale Maresuoni Levanto. Giovedì 4 maggio concerto gospel con la Corale San Leonardo. La sezione cinema è prevista giovedì 20 aprile alle 21 con la proiezione del film "Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo" e giovedì 11 maggio "Nope".

Massimo Merluzzi