Rassegna dedicata ai cortometraggi

Inizia la prima edizione della rassegna "Corto di sera" organizzata dalla cinematografica Italia di Sarzana in collaborazione con la London Film School con inizio alle 21.30 in piazza Niccolò V da domani fino a giovedì. una selezione di alcuni tra i migliori corti realizzati da studenti da tutto il mondo, India, Iran, America, Cina, Svezia negli ultimi anni premiati nei principali Festival internazionali ma inediti al grande pubblico. La prima edizione della rassegna è organizzata da Massimo Zannoni che dopo aver conseguito il master alla London Film School è attualmente impegnato alla National Film and Television School di Londra, Matteo Bernardini direttore del Cinema Italia e il patrocinio della Fondazione Carità In Sarzana. Il biglietto di ingresso è di 5 euro.