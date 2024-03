Calci e pugni per rapinare un uomo del cellulare, due arresti

Sarzana, 13 marzo 2024 – Calci e pugni per rapinare un cellulare ad una persona ieri a Sarzana, due stranieri in manette.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, nel pomeriggio del 12 marzo hanno arrestato – in flagranza di reato – due cittadini marocchini.

Dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un cittadino, attraverso il 112, i militari hanno raggiunto velocemente la zona di via Aurelia di Sarzana dove era stata – pochi minuti prima – consumata una rapina da parte di due stranieri.

Dopo alcuni rapidi ed accurati accertamenti è emerso che i due marocchini, un 31enne ed un 22enne (già conosciuti dagli operanti poiché recentemente arrestati per droga), avevano preso a calci e pugni l’uomo, sottraendogli il telefono cellulare. I due, dopo esser stati identificati e rintracciati dai militari, sono stati trovati in possesso di 30 grammi di cocaina, suddivisa in 32 dosi, 10 grammi di hashish, suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione, sostanze da taglio, materiale per confezionamento, oltre ovviamente al telefono cellulare della vittima.Le due persone, nel corso delle

operazioni di polizia, non hanno esitato a spintonare e colpire con calci e sputi gli operanti, tanto che si è reso necessario l’intervento di un secondo equipaggio per bloccarli.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto nel corso dell’udienza per direttissima al Tribunale della Spezia, venivano sottoposti ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Marco Magi