Rapina all’Ipercoop. Due arresti

Volevano farla franca dopo aver rubato alcolici e generi alimentari. Il terzetto residente a Arcola era però seguito dalle guardie giurate del centro commerciale "Centroluna" di Sarzana che hanno chiesto il saldo della merce. I due uomini, uno dei quali già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e una donna, hanno aggredito e minacciato di morte gli inservienti che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzana. Ma anche per loro non è stato facile fermare soprattutto il più agitato dei tre, Fahd Chebbi tunisino di 34 anni, che ha minacciato i militari con una bottiglia. Dopo alcuni momenti di tensione i carabinieri sono riusciti a riportare la calma ricostruendo l’accaduto avvalendosi delle testimonianze e delle riprese delle telecamere di sicurezza. Le immagini hanno accertato la consumazione di una rapina. Fahd Chebbi e Gaetano Abaco di 51 anni residente ad Arcola sono stati arrestati per rapina impropria in concorso con la donna poi denunciata in stato di libertà. Il magrebino, difeso all’avvocato Maurizio Sergi, è anche responsabile del reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale mentre Abaco, difeso dall’avvocato Maurizio Raffaelli, del reato di evasione essendo sottoposto ai domiciliari. La merce asportata, consistente in articoli alimentari, cosmetici, abbigliamento e alcolici del valore di circa 200 euro è stata recuperata. Il giudice Luisa Carta nella direttissima ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.