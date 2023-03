Rami di mimosa distribuiti nei quartieri

Il Comune di Vezzano si prepara a celebrare l’8 marzo con una giornata ricca di incontri dedicati a tutte le donne. Primo appuntamento alle 9 di mercoledì alla fabbrica MG di piano di Valeriano. Lì il sindaco Massimo Bertoni e l’assessore Nadia Lombardi incontreranno le dipendenti per sostenere le parità di genere e le pari opportunità lavorative. Da piano di Valeriano, alle 9,30, partirà un tour che portera l’amministrazionein tutte le frazioni del Comune. Un percorso itinerante da Bottagna a Buonviaggio per poi arrivare sino a Fornola, ai Prati e a Corea: il sindaco donerà alle donne rametti di mimosa. "Sono passati 46 anni da quando l’assemblea generale delle Nazioni Unite riconoscendo l’urgenza di porre fine a ogni discriminazione verso le donne e di supportare la loro piena e paritaria partecipazione alla vita civile e sociale di ogni paese, ha proposto di istituire la Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale – ha spiegato Bertoni –. Doveroso quindi celebrare questa importante giornata, simbolo delle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne". L’ultimo appuntamento della giornata si svolgerà nella sala G. Civitico di Vezzano, dove alla presenza dell’assessore alla cultura Ilaria Orlandi, si terrà la presentazione del libro "Dieci tazze a colazione" di Irene Renei."Ringraziamo tutte le donne vezzanesi - scrive il sindaco Bertoni in una nota - siano esse lavoratrici, mamme, casalinghe, professioniste, educatrici, sempre in corsa contro il tempo, sempre attente a non venire meno alle responsabilità quotidiane e pilastro fondamentale per la crescita di questa comunità. Auguri quindi a tutte le donne, senza dimenticare che il rispetto e i diritti vanno supportati e tutelati tutti i giorni dell’anno".