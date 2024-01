Raffica di furti di bici di marca. Spariscono di notte dai box

I ladri di biciclette vanno sul sicuro e colpiscono soltanto quando il colpo è davvero importante. La tecnica è la stessa, così come non cambia la zona del quartiere sarzanese di Crociata da qualche tempo preso di mira dai soliti ignoti che evidentemente non soltanto hanno fiuto ma ben conoscono le abitudini dei ciclisti amatoriali della zona e soprattutto sanno benissimo dove "parcheggiano" la sera le due ruote.

In poche settimane, infatti, sono sparite una dietro l’altra tre biciclette di marca e piuttosto costose, modelli sia da strada che mountain bike dal valore che oscilla tra i 3 mila fino a 5 mila euro che i proprietari avevano lasciato custoditi nel garage sotto casa. Ma anche l’altra mattina il box è stato trovato aperto, i malviventi hanno usato la tecnica già sperimentata nei precedenti furti. Grazie a un tassello ritagliato con un flessibile sotto la maniglia della port, i ladri riescono a aprire la saracinesca in pochi minuti andando poi a colpire, portandosi via la bicicletta preziosa sicuramente già tenuta d’occhio. Sparisce soltanto quella e nessun altro oggetto custodito in qualsiasi box: dagli attrezzi agricoli a altre bici ma di minor valore commerciale.

"Abbiamo chiesto – spiega uno dei ciclisti amatoriali che sono stati derubati – che venissero installate alcune telecamere di controllo perchè in questa zona, soprattutto nei pressi del sottopasso ferroviario che collega con le scuole Poggi Carducci, i traffici strani sono sempre molto frequenti e anche i furti si stanno susseguendo e non soltanto quelli che riguardano le biciclette di marca. Un sistema di controllo sarebbe davvero molto importante per risalire almeno a qualche indizio utile alle forze dell’ordine".

