Raduno d'epoca a Castelnuovo Magra: Moto Guzzi, Vespa e Fiat 500 in sfilata

Gli appassionati e collezionisti di automobili e motociclette d’epoca si sono dati appuntamento a Castelnuovo Magra per il tradizionale raduno che ha visto arrivare nella piazzetta ’1 Maggio’ nella frazione di Molicciara i motori provenienti da diverse Province della Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Erano oltre 40 i motocicli partecipanti alla manifestazione, arrivati in sella alle classiche Moto Guzzi, alla leggendaria Vespa e una sessantina le autovetture che hanno fatto ammirare la simpatia, l’eleganza e la sportività dei marchi più famosi che hanno fatto la storia dell’automobile. Passando dalle veterane ed economiche Fiat 500 che hanno segnato un’epoca per il nostro Paese, alle vetture sportive degli anni Novanta. I partecipanti si sono radunati a Molicciara parcheggiando i loro gioielli davanti al Bar Ovidio per poi il giro turistico ’scortato’ da una esperta staffetta che ha potuto fare ammirare le bellezze naturali del luogo: dalle colline al mare.

Non è mancata la visita a Bocca di Magra per poi salire a Montemarcello, rientrare verso Sarzana quindi puntare su Fosdinovo e il pranz al ristorante "Il falco". Lo staff promotore del raduno ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, il Comune di Castelnuovo Magra per l’autorizzazione concessa per lo svolgimento della manifestazione. Un pensiero anche alle staffette che hanno accompagnato la sfilata lungo il percorso in modo regolare nel rispetto delle norme e del codice della strada e agli sponsor che hanno contribuito per lo svolgimento del raduno.