Raccordo, disagi e divieti Altre 2 settimane di lavori

Ripartono i lavori sulla tratta autostradale A15 che interessa la zona di Santo Stefano Magra fino a Spezia e scatteranno disagi e divieti di transito ai mezzi pesanti. La società Salt comunica che da oggi a mercoledì 13 settembre il tratto di bretella nei pressi del casello di Santo Stefano Magra sarà interessato da un restringimento per permettere la sostituzione delle barriere di sicurezza che separano le due carreggiate. Il cantiere, di una lunghezza di circa 100 metri, inevitabilmente porterà alla riduzione della carreggiata a una sola corsia in entrambe le direzioni di marcia. I lavori sono inseriti nel piano di ammodernamento della tratta e sono previsti in un arco di tempo limitato ma non influiranno sul traffico delle rampe di entrata e uscita del casello di Santo Stefano Magra, che rimarrà pienamente operativo. La fine dei lavori, condivisi da Salt con le amministrazioni comunale di Santo Stefano e Vezzano interessate dal cantiere, è prevista prima dell’inizio delle scuole di giovedì 14 settembre. Dalle 7 di domani, giovedì, fino alle 17 di mercoledì 13 settembre sarà vietato il transito sulla corsia di sorpasso per una lunghezza di circa 250 metri, nei pressi del chilometro 102 della A15 carreggiata ovest in direzione Spezia e per la durata dei lavori sarà vietato il passaggio, dalle ore 6 alle 24, ai veicoli e trasporti eccezionali di larghezza superiore a metri 3.30: le limitazioni a tali mezzi si applicano anche alle autorizzazioni già emesse a tutto il 29 agosto.