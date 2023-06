Raccolta fondi I miti greci di Giulio viaggeranno su quattro ruote

In ogni bella storia c’è sempre un lieto fine. Aveva ragione il piccolo Giulio, appassionato dei miti greci, quando riusciva comunque a dare un senso felice ai suoi appassionati racconti. E il suo impegno non resterà incompleto ma camminerà ancora a bordo di quattro ruote in quello che si chiamerà "FurgoMytho" dedicato all’esempio lasciato in ognuno dal piccolo Giulio Orsini, che purtroppo se ne è andato troppo presto. Gli amici, lo staff del Lavoratorio Artistico, oltre naturalmente alla famiglia, hanno aperto una campagna di raccolta fondi per arrivare all’acquisto di un furgone da attrezzare a studio mobile e girare nelle scuole, associazioni, piazze per progettare iniziative e incontri. Uno studio radiofonico mobile che consentirà soprattutto di avvicinare i ragazzi, coinvolgerli nei progetti che da anni l’associazione Rasoterra attraverso il gruppo del Lavoratorio e di Radio Rogna di via dei Giardini sta portando avanti grazie anche ai contributi dei finanziamenti appositamente dedicati al sociale da Regione Liguria e l’azienda sanitaria Asl5.

Il progetto dal titolo "Vieni via con me" sarà presentato domenica sera a conclusione della due giorni organizzata in piazza De Andrè ma proseguirà almeno fino a settembre nella speranza di raccogliere la somma necessaria, intorno ai trentamila euro, per acquistare il mezzo e attrezzarlo. Anche l’amministrazione comunale sarzanese, come ha già annunciato l’assessore Giorgio Borrini, contribuirà a sostenere la campagna di racconta dei fondi che è già aperta all’indirizzo: produzioni dal basso. E il Mito continuerà a viaggiare.

m.m.