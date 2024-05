Raccolta firme oggi in piazza

SARZANA

Il gazebo per raccogliere firme contro il progetto di via Navonella sarà allestito oggi, sabato, in piazza Matteotti dai volontari del comitato spontaneo di cittadini che si sta opponendo al piano di trasformazione dell’area verde alle porte della città in un centro sportivo dotato di campi da padel, tennis e golf, club house con ristorante e anche un complesso immobiliare da 17 appartamenti con piscina. Sono già state raccolte 670 firme per convincere l’amministrazione comuinale di Sarzana a negare la variante che cancellerebbe un altro pezzo di prezioso territorio protetto dal vecchio piano regolatore. Nel gazebo in piazza Matteotti saranno presenti i promotori dell’iniziativa per illustrare nei dettagli il progetto sostenuto da un privato.