Quell’amarcord che sa di cultura Aprono Soffitta e Calandriniana In piazza 40 espositori e 9 artisti

La storia torna a fare due passi in centro. Erano gli appuntamenti più attesi dell’estate, le due settimane di "fuoco" prima del graduale ritorno alla normalità di una Sarzana che comunque era ammirata dai turisti e anche dai residenti delle località limitrofe per la sua bellezza e l’originalità degli eventi, tra tutti la Soffitta nella Strada e la Calandriniana. Le due amatissime manifestazioni organizzate dal Comune che rappresentano oltre mezzo secolo di storia devono però necessariamente cambiare passo perchè da qualche anno non riescono più a mantenere il ritmo del passato. Nel corso del tempo Sarzana ha ampliato la propria offerta arricchendo notevolmente il calendario degli appuntamenti ma non si può parlare di estate senza un immediato riferimento alle due rassegne che sono nel cuore dei sarzanesi.

Agli albori soltanto illuminare le viette del centro storico era già una curiosità che poi è diventata un evento e un enorme volàno economico, fondamentale per il tessuto economico della città che è fiorita. Da ormai qualche anno però, soprattutto la Soffitta, non è più la stessa e non affascina gli stessi espositori che preferiscono altre località italiane. Ci hanno provato gli amministratori cittadini a trovare soluzioni innovative ma i numeri che da oggi accompagnano le due iniziative sono di gran lunga inferiori a quelli dei tempi d’oro e delle due famose settimane (in un edizione allungate addirittura a tre in corsa) che garantivano affari d’oro agli espositori, ai commercianti, affittacamere e albergatori. Da oggi si parla di una quarantina di espositori alla Soffitta e di nove tele esposte alla mostra d’arte Calandriana, numeri che rappresentano lo sforzo organizzativo per tenere sempre acceso il riflettore ma devono essere anche lo stimolo necessario per rivedere in futuro la programmazione come hanno già annunciato nei giorni scorsi gli assessori Luca Ponzanelli e Giorgio Borrini.

La Soffitta festeggia ben 59 anni e da oggi fino al 20 agosto aprirà gli stands nel centro storico dalle ore 17 fino alla mezzanotte mentre la fascia oraria mattutina sarà facoltativa. In contemporanea alla "Soffitta" si apre anche il laboratorio artistico in piazza Calandrini. Un progetto nato dall’intuizione di Graziano Dagna e Giuliano Diofili che ebbero l’idea di mostrare la nascita di un quadro sullo stile parigino di Montmartre, trasferendo in piazza gli studi e le botteghe degli artisti. Ne è nata poi una associazione presieduta da Lorenzo Forcieri con il contributo di Federico Galantini che affiancano l’amministrazione comunale nell’organizzazione.

Anche in questo caso per anni il salotto di piazza Calandrini era dominato dall’arte, una calamita capace di attrarre la curiosità di migliaia di spettatori ogni sera e anche infiammare la platea nella serata dedicata al dibattito. Saranno 9 gli artisti che realizzeranno il proprio dipento in diretta: Sara Antonacci, Selene Bertagnini, Gianmaria Brizzi, Vanessa Cocchetti Covani in arte Edi Corallo, Roberto Merlino, Stefano Russo, Michelangelo Toffetti , Roberto Merlino, Hajar Maarouf alcuni provenienti soprattutto dall’ Accademia di Belle Arti di Carrara. Si potranno seguire i lavori fino a domenica 20 agosto dalle 18 alle 23.

