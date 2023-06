Quel ponte non piace ma si farà "Santo Stefano attende risposte"

Il ponte non piace a nessuno, soprattutto perchè ritenuto incompleto nella sua visione di miglioramento della viabilità, ma il Comune di Santo Stefano Magra non si opporrà alla realizzazione dell’infrastruttura di collegamento con Ceparana per il quale sono stati investiti 15 milioni di euro e la prima pietra è stata appena posata. Un progetto che è ufficialmente partito e giocoforza anche il territorio santostefanese ha accettato, seppur tenendo sempre la barra dritta sulla necessità del seconda fase del piano, il famoso lotto 2 che ancora però non è finanziato ma ha trovato soltanto la base economica per la progettazione. La bretella di collegamento con Ceparana che sarà completata in 660 giorni secondo le previsioni della Provincia che da qualche setimana ha affidato i lavori è stato l’argomento discusso nel consiglio comunale di Santo Stefano Magra. La stessa sindaca Paola Sisti non ha nascosto le grosse difficoltà a accettare l’idea del ponte. "Da anni - ha spiegato la prima cittadina- lottiamo anche con l’aiuto della Regione, perché si rendesse attuabile il lotto due, per dare risposte al territorio di Santo Stefano. L’ente ligure si è impegnato per la progettazione della seconda parte del progetto fondamentale per alleviare il traffico della nostra zona retroportuale e delle vie Togliatti, Giuncaro e Tavilla già soffocate dalla presenza dei camion. Dobbiamo trovare le risorse per realizzare quindi in lotto 2 e trasformare il ponte in una opportunità". Nel corso del dibattito le perplessità sull’infrastruttura di collegamento tra Santo Stefano e Ceparana realizzata sulla sponde destra del fiume sono state espresse anche da Eva Battistini rappresentante in maggioranza di Rifondazione Comunista, Niccolò Menconi del Partito Democratico ma da Silvio Ratti della Lega e Emanuele Cucchi capogruppo di "Insieme per Cambiare". Ma l’appello bipartisan è stato rivolto alla necessità della progettazione aggiuntiva di infrastrutture che supportino la Bretella.

m.m.