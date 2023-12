Quattro anni per la rapina di una collana

Quattro anni di condanna per la rapina di una collana d’oro con crocifisso a un quarantenne. Gli era stata strappata dal collo mentre faceva benzina al distributore automatico di via Muccini, poco prima della zona dei Ponti di Ferro. Due anni e tra mesi invece al complice. Il fatto era accaduto nella notte del 28 giugno ed era risultato determinante l’intervento di due pattuglie dei carabinieri di Sarzana che avevano arrestato i rapinatori. La vittima aveva anche riportato lesioni agli arti guaribili in pochi giorni. Ieri il collegio presieduto da Luisa Carta con giudici a latere Marta Perazzo e Stefania Letizia ha emesso il verdetto nel processo svolto con rito abbreviato,su richiesta dell’avvocato Francesco Vetere che ha difeso di fiducia entrambi gli imputati. Taki Abdrrehman, marocchino di 22 anni, dovrà scontare quattro anni di reclusione. Roshdi Hassan, algerino di 18 anni ha ricevuto invece la condanna due anni e tre mesi col beneficio della sospensione condizionale della pena. Il collegio ha accolto quasi in toto le richieste del pubblico ministero Claudia Merlino. L’automobilista era stato aggredito e rapinato dai due giovani extracomunitari che avevano approfittato dell’ora tarda e del poco transito sulla strada per mettere a segno il colpo, sventato però dall’arrivo di due pattuglie dei carabinieri di Sarzana.

M.B.