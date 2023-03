Quattro amici... sul palco Al via la prima tournée con le cover più amate

"Eravamo quattro amici", non al bar, ma sul palco. Presto inizieranno una tournèe, hanno un nome semplice, che si presta a diversi cambiamenti a seconda del numero dei componenti, dallo scorso anno sono gli "Ora 4", un gruppo musicale composto dai due arcolani Sabrina Brozzo alla voce e Giuseppe Traversa alla chitarra, Roberto Pagliari al basso, sarzanese e Salvatore Salafia di Carrara alle percussioni, quattro amici appassionati di musica e con interessanti esperienze musicali alle spalle.

Hanno base ad Arcola, dove si incontrano per fare le prove, dopo la scorsa estate in cui si sono cimentati in qualche esibizione in pubblico, quest’anno hanno deciso di fare sul serio, mettendo in calendario una vera e propria tournée che li porterà in giro per locali tra Liguria e Toscana in una sorta di viaggio musicale con le cover di brani famosi arrangiati in versione acustica ad hoc per la formazione. Come sono arrivati ad esibirsi, oltre ad una grande passione, tanto studio e molta pratica. Sabrina Brozzo fin dall’infanzia si esibisce cantando nelle recite scolastiche o nel coro diretto da Don Piero, poco più che maggiorenne entra a far parte, come voce co solista, nel gruppo arcolano Albareda, frequenta i corsi della scuola spezzina di Umberto Marsilla, inizialmente di canto moderno sotto gli insegnamenti del maestro Luciano Bonci, e successivamente implementando anche canto Jazz con l’aiuto dello stesso Marsilla, musicista e direttore della Monday Big band. Incontra per primo il chitarrista Giuseppe Traversa, inizialmente autodidatta e poi allievo del maestri Bellotto e Massimo Azzarini. Ha fatto parte del gruppo di lavoro di arte sociale, guidato dal maestro Walter Tacchini e con Livio Bernardini e Egildo Simeone ha portato i canti della tradizione popolare in Francia. Ai due arcolani si unisce Roberto Pagliari, che inizia a suonare il basso elettrico nel 1983 con alcuni compagni di liceo formando complessi principalmente di musica pop e rock. Terminata la scuola, dopo un breve studio di tecnica di contrabbasso, si dedica come autodidatta allo studio del basso elettrico. Lontano da casa a causa degli studi universitari e poi all’estero per lavoro, abbandona per lungo tempo lo strumento. Riprende a suonare attivamente nel 2016 con il gruppo dei 5 Circa, con cui ancora collabora e nel 2022 anche con il gruppo Ora 4. Ultimo arrivato il percussionista Salvatore Salafia, che ha studiato con la maestra Simona Fochi e che riceve influenze dai generi rock, blues, soul e latino americano.

Primi appuntamenti in pubblico il 31 marzo al centro sportivo colline massesi, 21 aprile al ristorante "I Gabbiani" Molo Italia a Spezia, il 5 maggio all’Arci Baccano e 17 giugno al "A Tu Bu Bar" a Lerici.

Cristina Guala