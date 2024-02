"Qual è il ruolo dell’agenzia dei rifiuti?"

La prima pietra ancora non è stata posata a Saliceti e il percorso di realizzazione dell’impianto biodigestore dei rifiuti continua a dividere. Se i comitati ambientali da anni non abbassano la guardia nonostante i Tribunali abbiano dato il via libera anche la politica prova a mettersi di traverso. Il consigliere regionale Davide Natale nel corso dell’assise ligure ha evidenziato come la strada del progetto proposto da Re.Cos, approvato da Regione Liguria e per altro finanziato con 40 milioni di euro dal Pnrr, non sia per niente spianata. Il consigliere del Partito Democratico intanto ha puntato l’indice sul ruolo dall’agenzia regionale dei rifiuti. "Quale ruolo svolge ? Non ha informato il consiglio regionale del fatto che l’agenzia anticorruzione abbia sollevato dubbi sull’affidamento perchè potenzialmente in contrasto con i principi di trasparenza e concorrenzialità delle pubbliche concessioni". L’interrogazione di Davide Natale parte proprio dal ruolo dell’agenzia regionale e dai suoi costi. "L’agenzia anticorruzione - prosegue - ha aperto un’istruttoria in merito di cui l’assessore Giampedrone non ha riferito in aula i contenuti. Ci sarebbe da chiedere indietro i 140 mila euro che il commissario costa ai cittadini liguri, visto che tra i suoi compiti c’è proprio quello di fornire ricognizione dei contenziosi in corso. Attendiamo di conoscere cosa risponderà l’Anac alle controdeduzioni inviate dalla Provincia, ma a oggi la situazione sembra in salita e per questo attenderei prima di avviare i lavori, evitando di spendere inutilmente ulteriori denari pubblici".