Punto di accoglienza Apre sportello turistico

Sarà aperto domani, sabato, il primo ufficio di informazioni turistiche a Santo Stefano Magra. Lo spazio verrà inaugurato alle 12 all’interno del centro commerciale La Fabbrica e servirà da supporto ai visitatori e turisti per fornire suggerimenti su come muoversi a Santo Stefano Magra e nella vallata, cosa visitare, quali bellezze scoprire e anche dove trovare buoni ritosranti e agriturismi. L’idea del Comune santostefanese di valorizzare le proprie risorse turistiche si è concretizzata grazie all’accordo stipulato con la società Pressbike srls, con sede a Stadano di Aulla. Un legame che avrà per il momento la durata di due anni. Oltre all’accordo economico e strategico è stata individuata anche la base logistica dell’operazione che costituirà un vero e proprio ufficio turistico per informare sulle iniziative in programma sul territorio e nelle altre zone limitofe, oltre che per organizzare uscite in bicicletta a pedalata assistita (e-bike) accompagnati da ciclisti esperti, visite guidate e percorsi nel verde, sulla via Francigena e ciclopedonale del Canale Lunense e anche quelli enogastronomici dedicati al gusto. La convenzione è stata firmata con le società Conad Nord Ovest soc. Coop., Savills Investment Management Fondo Mercury Nuovo Tirreno, Santo Stefano Ipermercati Srl. Il box turistico sarà aperto almeno tre ore al giorno per un totale di 18 settimanali fornendo informazioni e distribuendo materiale promozionale sulle attrattive locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull’intera Liguria.