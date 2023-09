Punta Bianca Scivola sugli scogli Recuperato dal soccorso alpino

E’ scivolato dagli scogli mentre stava passeggiando ed è rovinosamente caduto rischiando davvero di farsi molto male. Si è rialzato "ammaccato" ma tutto sommato può tirare un sospiro di sollievo il cinquantottenne spezzino che ha concluso la sua giornata passando dal mare di Punta Bianca al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. A recuperarlo per consentirgli di essere medicato dalle ferite riportate contro la roccia sono stati i tecnici dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria arrivati sulla scogliera scendendo dal sentiero recuperato dal Comune di Ameglia e reso accessibile ai turisti. A chiedere aiuto sono stati gli amici che lo hanno visto improvvasamente cadere dalla piattaforta utilizzata dai bagnanti e gli hanno prestato i primi soccorsi. Sono arrivati anche i vigili del fuoco della Spezia a bordo del gommone mentre il personale medico del 118 era già in attesa del loro arrivo a Bocca di Magra. Lo spezzino è stato visitato e per precauzione accompagnato in autoambulanza al pronto soccorso di Spezia.