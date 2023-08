Puliamo il Mondo, Sarzana si impegna per l'educazione civica

Si terrà dal 22 al 24 settembre l’iniziativa ’Puliamo il mondo’ organizzata dal Comune di Sarzana in collaborazione con Legambiente. L’ente cittadino per sostenere l’importante messaggio ha stanziato il contributo di 427 euro per l’acquisto del materiale promozionale kit per adulto. Con questa inizativa l’amministrazione comunale sceglierà con i volontari le aree da ripulire dalla maleducazione altrui, nella speranza di riuscire a trasmettere un messaggio di educazione civica anche grazie alla partecipazione di tanti ragazzi delle scuole cittadine.