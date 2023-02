Pucciarelli e Rixi al point della Lega

In via Mazzini si è aperto l’altra sera il point della Lega. All’inaugurazione erano presenti il vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, la senatrice e segretaria provinciale del partito Stefania Puccarelli oltre ai rappresentanti cittadini in giunta e consiglio comunale. La Lega dunque, grande protagonista della vittoria elettorale del 2018 a sostegno della sindaca Ponzanelli, nel frattempo ha modificato la squadra eletta 5 anni fa confermando gli assessori Stefano Torri e Costantino Eretta e aprendo all’ingresso del collega di giunta Roberto Italiani ex di Sarzana Popolare. Il point resta a disposizione della cittadinanza, per informazioni, richieste e proposte.