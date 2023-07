Pubblica assistenza, la sede nella scuola primaria

La Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo ha trovato la nuova sede per garantire il soccorso nella frazione di Marinella. L’avvio della stagione balneare comporta infatti una presenza costante degli operatori della sicurezza che, dal 18 agosto di un anno fa, sono però rimasti senza la struttura abitualmente occupata nel corso dei mesi estivi. La soluzione è stata trovata dall’amministrazione comunale sarzanese che ha consegnato ai militi una parte della scuola primaria e dell’infanzia di Marinella consentendo così ai volontari di avere una presenza sul posto ed essere immediatamente operativi in caso di emergenza e necessità. La vecchia sede su via Litoranea aveva riportato durante la tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta sulla zona lo scorso agosto seri danni alla copertura oltre alla rottura delle finestre. Di fatto non è mai stata riparata e resa fruibile tanto che, sulla mancanza di un punto di soccorso, si erano sollevate anche qualche polemiche politiche. Adesso i volontari hanno nuove stanze per trascorrere i turni di servizio e anche un punto di prima accoglienza oltre a un piazzale di sosta per i mezzi di soccorso. Lasede sarà a disposizione per tutta l’estate e verrà riconsegnata agli studenti poco prima del rientro all’attività didattica.