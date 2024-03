Le attività della pubblica assistenza, ambulanza speciale per i 4 zampe. "Un servizio in più per la comunità"

Sarzana, 2 marzo 2024 – Forse non tutti sono a conoscenza che gli angeli arancioni della Pubblica assistenza Misericordia&Olmo sono quanto mai preziosi non soltanto per gli umani, ma anche per i loro amici a quattro zampe. Di fatti la Pa di Sarzana, da diversi anni dispone di un’ambulanza interamente dedicata al trasporto animali di piccola e media taglia.

"Da dieci anni abbiamo attivato questo tipo di servizio – ha spiegato il presidente Giorgio Oddi – dedicato agli animali di affezione, ma con possibilità di trasportare anche animali feriti, come prevede l’appalto di Asl gestito dalla Maris, sia per dare un ulteriore servizio alla cittadinanza che per attrarre nuovi volontari e fare in modo di coprire a 360° gli interventi". Una sorta di 118 riservato ai pelosetti che registra una cinquantina di servizi all’anno nel nostro territorio, contro i circa 12.000 che la Pa svolge nelle attività di soccorso delle persone.

L’attività dei 130 volontari della Misericordia&Olmo – di cui 100 effettivi – è ricca e copre una vasta gamma di interventi e iniziative, alcune delle quali meno note. "Al momento stiamo aspettando cuna nuova ambulanza – ha proseguito il presidente della Pa – e al contempo stiamo finendo di installare i pannelli solari sul tetto della nostra sede di via Falcinello per contribuire al risparmio energetico. Nei mesi scorsi abbiamo provveduto a togliere l’eternit che era presente per garantire maggiore sicurezza all’attività dei nostri volontari". In programma anche il rifacimento dell’alloggio dedicato alla guardia medica, mentre in essere lo scambio scuola/lavoro con il Parentucelli-Arzelà, istituto con cui la Pubblica assistenza ha svolto quasi 200 incontri, prevalentemente nel mese di gennaio. A cavallo tra i mesi di marzo e aprile come ogni anno si terrà invece il corso di primo soccorso, formazione che la Pa propone con cadenza trimestrale.

In vista della stagione estiva oltre alle elezioni per il nuovo consiglio amministrativo fissate per il 30 giugno, la Pubblica assistenza ha già inoltrato richiesta al Comune per gestire il punto di primo soccorso di Marinella che, come riferitoci dal presidente Oddi e confermatoci da fonti vicine all’amministrazione Ponzanelli, anche quest’anno dovrebbe essere collocato nei locali della scuola di Marinella. "Siamo costantemente alla ricerca di nuovi volontari per far crescere la nostra squadra – ha concluso Giorgio Oddi -. Chiunque fosse interessato a entrare a far parte della nostra realtà può contattarci chiamando il 0187629700. I nostri operatori fisseranno al più presto un incontro per fornire tutte le informazioni necessario per intraprendere la formazione necessaria e poter così diventare volontario".