Proteste per l’acqua a singhiozzo

VEZZANO LIGURE

Lunedì scorso venti famiglie dei Prati tra via Aldo Moro e via Termo sono rimaste senz’acqua. Non una volta, tre volte nell’arco della giornata. E poi non è che è successo solo lunedì, questo inconveniente abbastanza spiacevole accade da ottobre, da quando sono in corso i lavori sulle condotte idriche. Tutto sta nel fatto che le tubature sono datate, praticamente marce e l’opera, che al momento non ne prevede la completa sostituzione, avanza a ‘toppe’. Così ci ha raccontato un abitante, Luca Stretti che dal suo terrazzo sembrava quasi toccare lo zampillo d’acqua che lunedì si è formato sotto il palazzo, nella strada dove c’è il cantiere: "Anche a Natale siamo rimasti senz’acqua – spiega Stretti – ormai tutti i giorni dobbiamo fare i conti con questa situazione di cui fra l’altro non siamo avvisati, tutto succede all’improvviso. Si può andare avanti così?". Infatti ciò che succede non è messo ‘ in preventivo’ perché si tratta di rotture improvvise durante le movimentazioni dei mezzi. Il tubo si squarcia, esce la fontana e le case intorno restano senz’acqua. Intervengono a riparare, ma prima che ritorni l’acqua nelle case passa almeno un’ora. Un disservizio che va avanti da ottobre e le interruzioni si verificano anche di sabato, di domenica e nei festivi.

Quando il guasto si verifica parte la segnalazione. Ma tra la chiamata e l’arrivo della squadra di operai passa un po’ di tempo, ma se tutto fila liscio l’acqua ritorna dopo un’ora. Insomma ogni giorno c’è l’incognita. Certo è che ormai quando gli abitanti vedono la squadra di operai al lavoro tengono sempre il fiato sospeso, sperando che possa non succedere di rimanere all’asciutto. Lo zampillo di lunedì arrivava ad un’altezza di due metri, e le interruzioni sono state tre nell’arco della stessa giornata. Al disagio di restare a secco, si unisce anche il fatto che il cantiere dei lavori è nel mezzo della strada e la circolazione ne subisce dei fastidi, soprattutto l’autobus che va a Sarciara, quando le condotte si crepano ha problemi a passare. Cristina Guala