Protestano i residenti delle Pianazze Quinto incontro fissato e rinviato "Amministrazione inqualificabile"

Incontro rinviato per ben cinque volte ma il gruppo ’Le Pianazze nel cuore’ non demorde. Il comitato creato per migliorare le condizioni di vivibilità nel quartiere, compromesse dalla difficile convivenza con impianti industriali limitrofi alla zona residenziale e da una condizione generale di trascuratezza e abbandono, aveva richiesto – ormai per la quinta volta – un incontro con l’amministrazione di Arcola.

"E’ diventata una farsa – sottolineano i portavoce –, siamo arrivati a cinque rinvii consecutivi tutti comunicati all’ultimo momento, tutti motivati da imprevisti impegni o da influenze che di volta il volta hanno colpito i rappresentanti del Comune". Gli incontri sarebbero fondamentali per il quartiere, infatti hanno come scopo l’aggiornamento della situazione degli impianti industriali, in particolare l’azienda che si occupa di smaltimento, da parte dell’amministrazione comunale stessa. "Con il risultato che il quartiere continua a essere assediato dai camion che si dirigono alla ex Cava Cortedia trasportando il loro carico di spazzatura e che rendono impossibile la vita nel quartiere, con la certezza che andando incontro all’estate la situazione non può che peggiorare specialmente per quanto riguarda gli odori".

Gli abitanti hanno più volte manifestato insofferenza verso questa condizione che ritengono di scarsa o assente considerazione. Questa situazione ha costretto i rappresentanti delle Pianazze nel cuore a organizzare una seconda passeggiata ecologica, la cui data verrà stabilità nel corso di una prossima riunione del comitato che si svolgerà a giorni. L’urgenza è palese a causa delle condizioni in cui versa tutto il quartiere e che fa sentire gli abitanti di serie B: "L’area interessata è densamente abitata e stretta tra discariche, siti di demolizione e cementifici che già inquinano abbondantemente e ne degradano il paesaggio. Ma sta peggiorando, un esempio è via Banzola dove da tempo sono presenti rifiuti ingombranti fra cui televisori a tubo catodico e un materasso".

Cumuli di spazzatura che vengono rovesciati nel buio della notte da chi viene da fuori apposta, sostengono gli abitanti: "Forse gli amministratori reputano sia inutile intervenire in quella zona – scrivono i rappresentanti del comitato – sbagliando, perché questi cittadini, magari meno fortunati di altri, fanno comunque parte della comunità arcolana con gli stessi diritti di coloro che abitano al Ponte, al Borgo o Romito e, non devono venire utili solo in prossimità delle elezioni".

