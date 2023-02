"Rumori e sporcizia. Noi cittadini di serie B"

Arcola, 16 febbraio 2023 – “Cittadini di serie C, inascoltati, dimenticati, i nostri bisogni sono inesistenti". E’ un grido di aiuto quello di un gruppo di abitanti di via Giovato, via Caduti della Libertà e via Amendola, tutti residenti nella zona industriale arcolana, sopraffatti da rumori, sporcizia, inquinamento, assenza di manutenzione. Sono tanti gli aspetti che hanno portato i residenti all’esasperazione: la difficile convivenza con le aziende confinanti alle abitazioni, in continua espansione, cicli continui di lavorazione anche nei festivi, la trascuratezza delle strade, prive di segnaletica, assenza di linee di mezzeria, dove i mezzi pesanti non dovrebbero neanche transitare ma passano lo stesso, e buche nell’asfalto che sono crateri, limiti di velocità assolutamente nulli. Avevano raccolto anche delle firme, depositate a luglio del 2019, una trentina di persone che hanno messo nome cognome e indirizzo, per una petizione nella quale chiedevano il rispetto delle leggi da parte delle aziende, della quiete, delle soglie di inquinamento acustico.

"Una raccolta di firme – spiega Marco Casale – che ha portato ad un’ordinanza sindacale a settembre dello stesso anno". Nell’ordinanza in questione ad un’azienda era stato imposto il contenimento delle emissioni sonore per necessità di salute pubblica e dell’ambiente. Poi l’ordinanza è decaduta e a detta degli abitanti, la situazione negli anni è peggiorata e di ordinanze non ce ne sono più state. Non apre le finestre di casa Maria Maesano , per non sentire i rumori, ma questa, ci dice, non è vivibilità: "Viene voglia di andarsene via" ha esclamato. A tutto questo si aggiunge il traffico intenso generato da tutte le ditte che operano nella zona industriale, la difficoltà anche solo ad attraversare la strada, fa notare Matteo Agostinelli : in via Amendola non c’è un dissuasore e sfrecciano. Per non parlare della vegetazione incolta e ora tutta secca, infiammabile in un attimo, o dei capannoni dismessi, uno di questi ha il tetto in eternit e nessuno è mai intervenuto da quando la lavorazione è cessata e sono anni.

La carenza di luci si aggiunge ad un quadro davvero poco confortante, i problemi sono tanti, alcuni avrebbero una soluzione immediata, per altri, come il rispetto dei parametri sia acustici che di inquinamento i residenti provano a far sentire la loro voce, è l’unico modo: "Chiediamo che le ordinanze vengano ripetute di anno in anno e il rispetto degli orari di lavoro, la sosta dalle 12 alle 13 e ripresa dalle 13 alle 17, e i giorni festivi che inizino a lavorare in un orario che ci consenta il riposo". Chiedono il sostegno da parte dell’amministrazione comunale di Arcola e un incontro, sedersi intorno ad un tavolo e trovare una soluzione.