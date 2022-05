Proseguono le indagini sulla rissa tra adolescenti scoppiata in città

Sarzana (La Spezia) 1 Maggio 2022- Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine di Sarzana per cercare di fare luce sulla rissa, per gioco secondo quanto dichiarato da uno degli adolescenti presente, scatenata l’altro pomerggio in un campetto da calcio di un quartiere cittadino. Un episodio non certamente isolato tenendo conto che anche a Sarzana nel corso degli ultimi mesi sono stati diversi gli atti di violenza e teppismo che hanno visto protagonisti i ragazzi, spesso minorenni. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di informazioni per capire le ragioni che hanno portato ragazzini di 12-13 anni a picchiarsi e poi filmare la rissa e soprattutto se possono esserci vittime di bullismo costrette a subire gli attacchi del branco. L’episodio che per fortuna è stato notato da due adulti intervenuti per dividere i due contendenti ha sollevato una forte indignazione in città e per questo non deve essere sottovalutato.