Prosegue in centro l’ArTerra festival

Prosegue nel centro storico di Sarzana la seconda edizione di ArTerra: il festival dedicato all’arte e alla sostenibilità. In programma esposizioni e installazioni dedicate alle arti visive e figurative, talk in piazza Calandrini e lo swap market, mercato in piazza Martiri in cui, previa valutazione, è previsto lo scambio di indumenti che non si utilizzano più con quelli dello stesso valore portati per l’occasione da altre persone. Oggi alle 16 in piazza Calandrini Claudio Musetti curerà un laboratorio di falegnameria per domani lunedì negli spazi degli antichi lavatoi di Via Mascardi verranno esposte video e fotografie. A Palazzo Roderio, nell’atrio comunale, si potranno invece ammirare le arti grafiche, mentre musica e letteratura troveranno spazio in Piazza de André.