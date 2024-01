Proposte per una città più sportiva. Sarzana chiama a raccolta le società

Si accettano proposte per una città più sportiva. Il Comune di Sarzana dopo aver intrapreso da qualche anno la strada della raccolta delle idee per l’organizzazione di eventi culturali, ha mirato anche alla realizzazione di un pacchetto di iniziative all’insegna dello sport. Il format ’Call for Ideas’ che da diverse stagioni consente all’ente di patrocinare concerti, manifestazioni culturali, mostre e intrattenimento adesso apre le porte all’aspetto sportivo. Per la prima volta l’amministrazione comunale, su proposta della sindaca Cristina Ponzanelli che ha trattenuto la delega allo sport, si rivolge a società, associazioni, esperti e organizzatori di manifestazioni per sviluppare un cartellone di appuntamenti da mettere in campo intanto nel corso del 2024 con l’auspicio di proseguire anche negli anni a seguire. Un’agenda dunque che, unita al cartellone culturale, eviti le sovrapposizioni con altri momenti imporatanti per la città. Il Comune selezionerà le varie proposte che potranno essere tornei di varie discipline, raduni, stage e promozione sostenendole nel reperimento delle risorse o garantendo l’utiizzo di spazi.

Sarà predisposto anche un contributo economico compatibile con le risorse stanziate a bilancio per l’anno in corso."Lo sport è un diritto essenziale per ogni individuo - spiegato Ponzanelli – uno strumento straordinario di crescita personale e sociale. Per la nostra città è una straordinaria ricchezza, grazie a tante realtà sportive che spesso lavorano in silenzio e meritano di essere ascoltate, supportate e valorizzate, anche attraverso un calendario di eventi dedicato. Ancora scelto il metodo della Call per garantire con trasparenza la partecipazione di tutti i soggetti interessati, con l’obiettivo di ampliare la diffusione dell’offerta sportiva e di supportare chi lavora ogni giorno per garantire ai giovani e non solo un’offerta sportiva ampia e varia". Il bando è già stato pubblicato all’albo pretorio del sul sito del Comune di Sarzana all’indirizzo: www.comune.sarzana.sp.it . I termini di scadenza della presentazione delle domande che dovranno essere corredate dal progetto sono aperti fino al 24 febbraio. Gli interessati dovranno consegnare le proposte direttamente all’ufficio protocollo oppure via Pec all’indirizzo [email protected]. Per informazioni è possibile rivolgersi a Andrea Cargiolli e Silvia Cerchi referenti del prgetto.

Massimo Merluzzi