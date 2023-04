Pronti alla tornata elettorale “Insieme per Guccinelli“ Ecco i nomi dei sedici candidati

Pronta la lista civica "Insieme per Guccinelli" che si unisce alla coalizione in campo per sostenere la corsa elettorale del candidato sindaco del centro sinistra Renzo Guccinelli. Il gruppo è stato presentato l’altra sera in piazza Calandrini dal consigliere comunale uscente Paolo Mione che, dopo tanti anni di presenza amministrativa, ha deciso di non ricandidarsi. Il ruolo di capolista, una sorta di passaggio di consegne, è stato affidato a Sabina Ambrogetti, moglie di Paolo Mione. "Abbiamo vissuto tante esperienze politiche - ha spiegato - e la decisione di candidarmi è dettata dalla consapevolezza del valore di Guccinelli. La nostra città ha bisogno di un’amministrazione sensibile ai diritti e al riconoscimento delle diversità, parole che in questi anni sono mancate". Una lista composta da giovani, tra i quali salvo sorprese delle prossime presentazioni, il più giovane aspirante consigliere. Lo studente Eugenio Torini infatti ha compiuto da appena una settimana la maggiore età e al suo primo voto troverà anche il suo nome nell’elenco dei candidati.

La lista è composta da Sabina Ambrogetti (avvocato), Fabrizio Accorsi (musicista), Alessandro Antonietti (impiegato statale), Paolo Arsena (medico chirurgo), Claudia Bedini (ingegnere civile), Roberto Biso (agente di commercio), Luciana Castagna (presidente cooperativa sociale Olmo), Soumia Chabani (cameriera), Claudia Dicasale (impiegata), Maria Diana Draganescu vulgo Diana (impiegata), Veronika Nekrasova Esposito (studentessa universitaria), Sabrina Marzullo (logopedista), Andrea Leoni Massalongo (architetto), Cosimo Stefano Paladino (imprenditore edile), Eugenio Torini (studente), Silvana Scotto di Luzio vulgo Genny (operaia).

m.m.