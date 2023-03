Pronta la lista di Fratelli d’Italia Toti a Sarzana

La lista di Fratelli d’Italia è pronta alla corsa elettorale. Tra le forze della coalizione di centro destra impegnate a sostenere la conferma della sindaca Cristina Ponzanelli è quella che ha rotto gli indugi presentando già i candidati consiglieri. Troviamo dunque volti nuovi e altri già in passato impegnati in campagne elettorali con differenti schieramenti anche se sempre nell’ambito del centro destra. In lista ci sono: Eleonora Borgia, Andrea Pizzuto, Ugo Pardini, Stefano Muraglia, Naida Basso, Pierre Grassi, Carlo Rampi, Alessio Melita, Stefano Cecati, Katia Amorfini, Riccardo Precetti, Raffaella Plicanti, Asia Bernardini, Massimo Battistini, Christian Venè, Valentina Camilli.

La coalizione di centro destra oggi pomeriggio inaugura una nuova lista civica "Avanti Sarzana". La versione aggiornata di "Cambiamo" che sosterrà Cristina Ponzanelli si presenta alle 17.30 in via Bertoloni: insieme alla candidata sindaca ci saranno Giovanni Toti presidente di Regione Liguria e l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. Proseguono anche questo fine settimana gli appuntamenti di campagna elettorale del Partito Comunista Italiano e del candidato sindaco Matteo Bellegoni. Questa sera dalle 20.30 è prevista una cena di autofinanziamento al centro sociale Arci Bradia, in via dei Molini quindi domani, domenica, dalle 10 alle 19.30 verrà aperto il point di piazza Calandrini e il gazebo in via Mazzini di fronte alla Cattedrale di Santa Marina per la raccolta firma di presentazione della lista alle amministrative.

