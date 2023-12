Pronta la graduatoria per i 33 alloggi

Il Comune di Sarzana ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei nuclei familiari assegnatari dei 33 alloggi del complesso Botta di via Muccini che erano stati messi a bando per la locazione per un periodo di venticinque anni. Le domande arrivate sono state 98 e per tutte è scattata la procedura di verifica di ammissibilità. Il bando richiamava la convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore – cooperative “Primo Maggio” e “2 Dicembre” e società “Intervento Sarzana” – che prevede che il soggetto attuatore espleti servizio di locazione a canone sostenibile a persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti (tra cui la non titolarità dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e Isee non inferiore a 14 mila euro e non superiore a 28 mial euro). La graduatoria diverrà definitiva in caso di assenza di ricorsi nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.